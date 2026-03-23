50代で住まいを大改造した人気インスタグラマー・しょ〜こさん。「心地よく暮らせる場所」を求めて東京と京都の2拠点生活をするほか、海外ひとり旅など、さまざまなことに挑戦しています。また、身軽になろうと「スーツケース1個にまでものを減らす」“究極の捨て活”にも取り組んでいます。ここでは、しょ〜こさんが2年間旅をして行きついた「旅のお供」を7つ紹介します。※ この記事は『50代、「心地いい暮らし」は自分でさがす