JR北海道によりますと、2026年3月22日午前6時15分ごろ、JR函館線・蘭越駅構内で、午前6時17分、蘭越発札幌行きの「快速ニセコライナー」の運転士が列車の運転に使用するカギを紛失したということです。代替のカギが倶知安駅から届くのを待って運転を再開したため、一部列車に遅れが発生しました。当該の快速ニセコライナーが38分遅れたほか、午前6時22分、倶知安発札幌行きの普通列車が最大52分遅れたということです。