大型犬がスキンヘッドのパパさんに抱っこしてもらっている時に、ママさんが「ペロペロして」と言ってみたら…？大型犬のまさかの行動が笑いを誘い、投稿は記事執筆時点で15万6000回再生を突破しています。 【動画：スキンヘッドのパパに抱っこしてもらう大型犬→ママが『頭を舐めてみて』と言うと…思わず笑う行動】 大好きなパパに甘える大型犬 Instagramアカウント「golden_mosh」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバ