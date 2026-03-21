大型犬がスキンヘッドのパパさんに抱っこしてもらっている時に、ママさんが「ペロペロして」と言ってみたら…？大型犬のまさかの行動が笑いを誘い、投稿は記事執筆時点で15万6000回再生を突破しています。

【動画：スキンヘッドのパパに抱っこしてもらう大型犬→ママが『頭を舐めてみて』と言うと…思わず笑う行動】

大好きなパパに甘える大型犬

Instagramアカウント「golden_mosh」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「モッシュ」くんとパパさんがふれあう光景です。大好きなパパさんが部屋に入ってきたら、モッシュくんはしっぽを振ってお出迎えしたそう。

そして急いでソファの上に乗ったかと思うと、パパさんの体に手をついて立ち上がり、「抱っこして！」とアピール。さっそく甘えん坊全開になっているところが、たまらなく可愛いです。

赤ちゃんのような姿が愛おしい

モッシュくんの大きな体を持ち上げるのは大変ですが、パパさんはご要望に応えて抱っこしてあげることに。するとモッシュくんはパパさんの肩にお手々を乗せて、嬉しそうにニコニコ！大きな赤ちゃんのような姿が愛おしくて、思わず頬が緩みます。

2人の微笑ましいふれあいをそばで見ていたママさんは、パパさんのスキンヘッドを指差しながら、「ペロペロして」とモッシュくんに小声で指示してみたそう。ママさんの予想外の一言に、モッシュくんは困惑するかと思いきや…？

まさかの行動に爆笑

なんとモッシュくんはママさんの指示に従って、パパさんの頭をペロッと舐めたとか！大胆にペロペロ攻撃をするのではなく、「別に何もしていませんよ？」と言わんばかりにさり気なく舐めているところも面白くて、笑わずにはいられません。

実は日頃からモッシュくんは、パパさんのスキンヘッドを舐めまくるという独特の愛情表現をすることが多いのだそう。もしかしたらパパさんに甘え始めた時から、ママさんの「ペロペロして」という一言を待っていたのかもしれませんね。

この投稿には「忠実なのかｗ」「息ぴったりの抱っこ！控えめペロッ」「好き過ぎて、どーしても頭をペロペロしたいんだね」といったコメントが寄せられています。

モッシュくんの甘えん坊で可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「golden_mosh」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「golden_mosh」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。