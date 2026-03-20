お笑いコンビ例えば炎（タキノルイ＝30、田上＝30）が20日、大阪市のNHK大阪放送局で行われた「第55回NHK上方漫才コンテスト」決勝で優勝した。本戦1回戦Bブロックでは、「上京にあこがれる」ネタを披露し、審査員7人中6票を獲得。文句なしで突破すると、Aブロックを突破した豪快キャプテンとの決勝戦では、「医者」のネタで7人中5人から支持され、25年今宮子供えびすマンザイ新人コンクール福笑い大賞に続いての賞レース獲得とな