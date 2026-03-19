暴落が頻繁に起こっても、「株」の実質トータルリターンは年約7％で推移 株式投資の名著として知られるジェレミー・シーゲル著『株式投資 第6版』には、1802年から2021年までの200年以上にわたって1ドルを株・長期国債・短期国債・金・米ドルの5つの資産に投資した場合の年次の実質トータルリターン指数の推移が示されています。 ＜実質トータルリターン指数（1802年～20