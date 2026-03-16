俳優の岩城滉一（74）が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「岩城滉一が愛する妻のために購入したミニクーパー。最終カスタムが完成しました。」と題して動画を公開し、愛車である英国車『ミニクーパー』を披露した。【動画】「兄貴、渋い」「シンプルだけどこだわりたくさん」妻・結城アンナから“譲り受けた”岩城滉一の愛車元々、妻でタレント・結城アンナ（70）の愛車として購入したものの、オートマ仕様にしたため“