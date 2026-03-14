米国とイスラエルによるイラン攻撃で最高指導者が死亡したとのニュースは、北朝鮮国内にも密かに波紋を広げている。中国との国境地域では、この話題が瞬く間に広まり、住民の間でさまざまな憶測が飛び交っているという。北朝鮮当局はイラン攻撃を強く非難する談話を国内メディアに掲載したものの、指導者の死亡に関する情報には触れていない。しかし、中国の携帯電話などを通じて外部情報に接する住民の間では断片的ながら事実が共