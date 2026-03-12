【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#83【続きを読む】やっぱり7回制に異議あり！(下) 安全確保？そもそも野球は本質的にリスクと隣り合わせの競技です3月19日に開幕する春のセンバツへ向けて調整を進めながらも、胸の奥には拭い切れないモヤモヤとした感情があります。「高校野球は2028年春から7回制を導入か」といった、あたかもそれが既定路線であるかのような報道を目にするようになったからです。ちょうど1年前の当コラム