那賀川渇水調整協議会は、今後、那賀川上流でのまとまった雨が期待できないとして、3月15日から農業用水を30％カットする取水制限を行うこと決めました。県によりますと、那賀川上流では雨の少ない状況が続き、那賀川水系では2月6日から工業用水を30％カットする取水制限を実施しています。那賀町の長安口と小見野々2つのダムを合わせた貯水率は、ここ最近、まとまった雨が降ったことで3月11日の午前0時時点で79.3％と、平年の74.6