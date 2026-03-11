軟式野球の全国大会に出場する小松島中学校の選手が3月10日、四国放送を訪れ、大舞台での健闘を誓いました。四国放送を訪れたのは、小松島中学校野球部の選手、監督ら6人です。小松島中学校は、2025年11月に行われた県中学校新人大会で優勝し、岡山で開かれる全国大会の切符を掴みました。四国放送の岡元直社長が、「全国で1戦1戦勝ち上がっていくことを期待しています」とエールを送ったのを受け、庄野哲平主将が全国大会で