記者団に話すグラム氏＝3日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米与党共和党の重鎮グラム上院議員は9日、X（旧ツイッター）で、対イラン軍事作戦に加わるようサウジアラビアに要求した。「今、軍隊を使う意思がないのなら、いつ使うのか。状況がすぐに変わることを願っている。さもなければ相応の結果が待っている」と警告した。グラム氏はトランプ大統領と関係が近い。軍事作戦は「地域を脅かすテロリスト的な