「あなただけ残業を許したら、他の人もやるようになります」地方にある大手コンビニのFC店で副店長を務める男性・野村さん（仮名）は、経営者からそう冷たく言い放たれた。年収は約250万円。現在は月に30〜40時間のサービス残業をこなしながら店舗を支えている。ここ数年、最低賃金は毎年のように上昇し、2025年には全ての都道府県で1000円を超えた。しかし野村さんが働く店舗では、最低賃金が上がるたびに労働時間を改ざんされ、