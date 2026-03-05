全国に27万台の自販機を設置している飲料大手のダイドーが過去最大の最終赤字をうけ、自販機を2万台撤去する方針です。ダイドーグループHDが発表した2025年度の連結決算は過去最大となる303億円の最終赤字でした。コーヒー豆など原料の高騰をうけた値上げの影響で、国内の飲料事業が低迷。なかでも、長引く物価高で消費者の節約志向が加速したことで、スーパーなどに比べて割高な自販機の販売が敬遠され重しとなりました。ダイドー