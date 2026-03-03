韓国で「1919年3月1日に日本の統治に抵抗して朝鮮半島の市民が独立運動を行ったことを記念する日」として祝日に定められている“三一節”において、警察がバイクによる暴走行為を1600件以上取り締まったことがわかった。【注目】韓国、日本外相の「竹島は日本固有の領土」主張に猛抗議韓国警察は2月28日から3月1日までの2日間、交通警察など3210人を投入して行った取り締まりで、計1668件を摘発したことを3月2日に明かした。内訳は