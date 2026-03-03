俳優の小芝風花（28）が1日、自身のインスタグラムを更新。実妹を“顔出し”で紹介した。【写真】「これは貴重」実妹を“顔出し”で紹介した小芝風花※姉妹2ショットは2枚目小芝は1月にストーリーズで「実は妹ちゃんがアイリストで念願のお店を開くのです」と明かしており、さらに自身が「最初のお客さん」であることを伝えていた。この日の投稿では、「えっと、妹ちゃんです」「妹ちゃんがね、念願だったアイラッシュサロ