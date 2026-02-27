ＳｎｏｗＭａｎの宮舘涼太（３２）と日本テレビの黒田みゆアナウンサー（２７）の交際報道が話題となっている。２５日に報じたのはニュースサイト「女性セブンプラス」。同サイトによると黒田アナは２月、宮舘の自宅から東京・汐留の日テレへ出勤するなど、宮舘の自宅を足しげく訪れているという。宮舘は、ロイヤルキャラの設定で?舘（だて）様?と親しまれるほか、バラエティーで見せる飾らない３枚目の側面でも人気を博し