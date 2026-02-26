コロナ禍以降、なかなか人出が戻らない夜の街の話題です。長引く物価高、円安、進む高齢化の波。さまざまな苦境が続く夜の街の現状と、そこで働く人たちの想いを取材しました。 「マスター1杯お願い」そんなひと時が日々の憂いを忘れ、労をねぎらいます。しかし今、夜の街に異変が…。 （記者）「金曜日の午後8時です。ご覧のように夜の街は人通りは少ないように見えます」「そして、店のネオンもついていないところが