サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高速スクロールとチルトホイールを搭載し、手首への負担を軽減するエルゴノミクス形状である「Bluetoothトラックボール 400-MAWBTB230」を発売した。■作業効率が加速する「高速スクロール＆チルトホイール」縦に長いWebページやドキュメントを一気に閲覧できる「高速スクロール機能」を搭載する。さらに、ホイールを左右に倒すだけで横移動ができる「チル