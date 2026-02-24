高速＆チルト搭載！手首が楽なエルゴトラックボール
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高速スクロールとチルトホイールを搭載し、手首への負担を軽減するエルゴノミクス形状である「Bluetoothトラックボール 400-MAWBTB230」を発売した。
■作業効率が加速する「高速スクロール＆チルトホイール」
縦に長いWebページやドキュメントを一気に閲覧できる「高速スクロール機能」を搭載する。さらに、ホイールを左右に倒すだけで横移動ができる「チルトホイール」も採用しており、Excelの表計算など横に長いデータの閲覧もスムーズだ。上下左右への移動ストレスを解消し、デスクワークの時短を実現する。
■手首の負担を極限まで減らす「54度の傾斜角」
人間工学に基づき、手首を自然な角度（54度）に保ったまま握れるエルゴノミクス形状を採用した。一般的なマウスのように手首をひねる必要がないため、長時間使用しても腱鞘炎になりにくく、腕や肩への負担も軽減される。全ての指が自然と定位置に収まる、吸い付くような握り心地だ。
■最大3台を使い分けできる「マルチペアリング機能」
Bluetooth接続で2台、付属のUSBレシーバーによる2.4GHzワイヤレス接続で1台、合計3台までの機器を同時に登録可能だ。本体底面のボタンを押すだけで接続先を瞬時に切り替えられるため、会社のPC、自宅のPC、タブレットなど、複数のデバイスを1つのマウスでシームレスに操作できる。
■静かな場所でも安心の「静音スイッチ＆充電式」
左右のクリックボタンやサイドボタンには、カチカチ音がしない静音スイッチを採用した。オフィスや図書館、深夜の在宅ワークでも周囲を気にせず使用できる。また、USB Type-Cケーブルによる充電式のため、乾電池交換の手間やランニングコストがかからず、充電しながらの使用も可能だ。
■自分好みにカスタマイズ「ボタン割り当て＆DPI切替」
専用ソフトを使用することで、各ボタンに「コピー」「貼り付け」などの機能を自由に割り当てることができ、自分仕様の操作環境を構築できる。また、カーソルスピードは作業内容に合わせて600から2400カウントまで5段階で切り替えが可能だ。繊細な作業からスピーディーな移動まで柔軟に対応する。
■Bluetoothトラックボール「400-MAWBTB230BK」
