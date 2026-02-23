アメリカの国立気象局は22日、猛烈な寒波に見舞われている北東部の沿岸地域に暴風雪警報を発令しました。地元メディアによりますと多くの地域で最大30〜60センチの積雪が予想され、すでに8000便以上のフライトが欠航になっているということです。また、ニューヨーク市などでは「過去10年でこれほどの規模の暴風雪に見舞われたことはない」として非常事態宣言を発令して不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。