米サルサミュージック界のレジェンド、ウィリー・コロンさんが２１日（日本時間２２日）、死去した。享年７５。遺族がＳＮＳで公表した。コロンさんのアカウントのフェイスブックが遺族により更新され、「深い悲しみとともに、私たちの愛する夫であり、父であり、そして著名なミュージシャンであったウィリー・コロンの訃報をお伝えします。彼は今朝、愛する家族に囲まれて安らかに息を引き取りました」と、トランペットを演奏