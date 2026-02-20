ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織、銅メダルを獲得した中井亜美が20日、決戦から一夜明け現地で会見に出席した。その模様が民放各局で生中継され、中井が「オリンピックの思い出」に返した回答に反響が集まっている。昨夜からの過ごし方などを問われた中で、オリンピック全体を通しての思い出を問う質問が飛んだ。中井は「初めてのオリンピックでわからない