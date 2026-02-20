ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織、銅メダルを獲得した中井亜美が20日、決戦から一夜明け現地で会見に出席した。その模様が民放各局で生中継され、中井が「オリンピックの思い出」に返した回答に反響が集まっている。

昨夜からの過ごし方などを問われた中で、オリンピック全体を通しての思い出を問う質問が飛んだ。中井は「初めてのオリンピックでわからないことだらけだったけど、選手村も思っていた以上にすごくて。自動販売機が無料で買えたり……『ピッ』ってやったら買えたりするのがびっくりしたし、食堂も広くて、ほかの選手の方との交流も初めてだったのですごく新鮮だった」などと振り返った。

初々しい答えにX上には大きな反響が寄せられた。

「中井亜美選手、17歳!って感じのインタビューでかわいいwww」

「オリンピックの思い出が自販機無料で買えて食堂めちゃ広かったなのまじで尊すぎる」

「中井あみちゃん可愛すぎる オリンピックの選手たちが使える自販機で喜んでたの」

「選手村、自動販売機ピッてやったら無料で買えたって中井さんかわいいw」

「中井亜美ちゃん、「自販がタダで買えてビックリした」とか可愛いすぎんだろ！！！」

「中井亜美選手『自動販売機が無料だった』とか着眼点が普通の女子高生らしくて可愛いね」

演技後のあざといポーズなど、演技以外のキャラクターも注目された中井。一気にお茶の間を虜にしている。



