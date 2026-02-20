高松南警察署 保育園児の男児ら幼い子ども4人を自宅に放置して3日間外出していたとして、高松市の夫婦が逮捕されました。 保護責任者遺棄の疑いで逮捕されたのは、電気工事士の夫（30）と妻（36）です。 警察によると2人は、4人を保護すべき責任があるにもかかわらず、自宅に放置し、2月14日ごろから16日午後8時半ごろまで外出していた疑いがもたれています。4人の子どもに健康上の問題はなかったということです。