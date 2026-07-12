電動3輪「ビベルトライク」累計販売500台を突破モビリティメーカーのバブル（本拠：神奈川県）は2026年7月7日、同社が販売する電動3輪モビリティ「ビベルトライク」シリーズの累計販売台数が500台を突破したと発表しました。同シリーズは2026年2月時点で累計販売300台に到達していましたが、その後わずか5カ月間で200台を追加販売しました。【画像】超カッコイイ！ これが150円で“100km”走れる「“3人乗り”トライク」です！