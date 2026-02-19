ＮＨＫは１８日、Ｅテレの幼児向け番組「おかあさんといっしょ」（月〜土曜、前７・４５）の３月３０日放送から「おどりのお姉さん」として、アンジェが新たに出演することを発表した。２０１９年から「体操のお姉さん」として出演した秋元杏月は卒業となる。今春大学卒業予定のアンジェは、同局で行われた取材会で「たくさんの子供たちを私の踊りで笑顔にしたい夢があった。とてもうれしい」と喜びを語った。クラシックバレエ