近畿地方では、15日(日)にスギ花粉の飛散開始となった地点があります。明日18日から一時的に雪が降るほどの寒さが戻りますが、21日(土)からの3連休は気温が大きく上昇し、4月並みの暖かさとなる見込みです。この暖かさで、新たにスギ花粉の飛散開始となる地点が続出するでしょう。お出かけの際はマスクをつけるなど早めの対策を心がけてください。近畿で15日にスギ花粉の飛散開始まもなく本格的な花粉シーズンへ和歌山県南部の田