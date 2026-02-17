¶áµ¦¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¡¡3Ï¢µÙ(21Æü¡Á)¤Ïµ¤²¹¾å¾º¤ÇÂ³¡¹¤È²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥óÆþ¤ê¤Ë
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢15Æü(Æü)¤Ë¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü18Æü¤«¤é°ì»þÅª¤ËÀã¤¬¹ß¤ë¤Û¤É¤Î´¨¤µ¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢21Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ïµ¤²¹¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤·¡¢4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¤È¤Ê¤ëÃÏÅÀ¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ÉÁá¤á¤ÎÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶áµ¦¤Ç15Æü¤Ë¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ê²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤Ø
ÏÂ²Î»³¸©ÆîÉô¤ÎÅÄÊÕ»Ô¤Ç¤Ï¡¢15Æü(Æü)¤Ë¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èô»¶³«»ÏÆü¤È¤Ï¡¢1·î°Ê¹ß¤Ë1Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê1¸Ä°Ê¾å¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¤ò¡¢2Æü°Ê¾åÏ¢Â³¤·¤Æ´ÑÂ¬¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÄÊÕ»Ô¤Ç¤Ï¡¢15Æü(Æü)¤Ë2.0¸Ä/㎠¡¢16Æü(·î)¤Ë17.4¸Ä/㎠(¤ä¤äÂ¿¤¤¥é¥ó¥¯)¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢15Æü(Æü)¤¬Èô»¶³«»ÏÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ê²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
½ù¡¹¤Ë²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤ë¤³¤Î»þ´ü¤â¡¢¡ÖÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¡×¡Ö¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¡×¡Ö±«¤¢¤¬¤ê¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤ä¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¤¢¤È¡×¤Ê¤É¡¢²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤È¤Ê¤ëÆü¤ÏÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
3Ï¢µÙ(21Æü¡Á23Æü)¤Ï°ìµ¤¤ËÃÈ¤«¤¯¡¡Â³¡¹¤È¥¹¥®²ÖÊ´Èô»¶³«»Ï¤«
¤³¤ÎÀè¤ÎÅ·µ¤¤Èµ¤²¹¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü18Æü¤«¤é19Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á18Æü(¿å)¤ÎÍ¼Êý¤«¤é19Æü(ÌÚ)¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¶áµ¦ËÌÉô¤ÏÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢µþÅÔ»Ô¤Ê¤ÉÃæÉô¤Ç¤â»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
18Æü(¿å)¤ÎÄ«¤Ï¶¯¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢19Æü(ÌÚ)¤ÎÆüÃæ¤Ï³ÆÃÏ¤Ç10¡î¤ËÆÏ¤«¤º¡¢¶õµ¤¤ÏÎä¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
20Æü(¶â)¤«¤é22Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÏÂ²Î»³¸©ÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢22Æü(Æü)¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
23Æü(·î¡¦½Ë)¤âÆüº¹¤·¤ÎÆÏ¤¯½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶áµ¦ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢±«¤Î¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
24Æü(²Ð)¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤Ë±ä¤Ó¤ëÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3Ï¢µÙ(21Æü¡Á23Æü)¤ÏÆî¤«¤éÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢µ¤²¹¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë22Æü(Æü)¤Ï20¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¤È¤Ê¤ëÃÏÅÀ¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤ÏÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°½Ð»þ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£