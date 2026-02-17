国や地域の平安を護る神様を祀った神社とは 国や地域を護る神社 神社は鎮座する土地との結びつきが強いので、どの神社も地域の平和や安全を見守っておられると思います。しかし、前項で述べたように、神様には得意のジャンルというものがあります。国や地域を護ることを本分とする神様もおり、そんな神様を祀る神社もあるのです。その最初に伊勢神宮（三重県伊勢市）をあげることには異論もあるでしょう。伊勢神宮は全国の神社が