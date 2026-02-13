カーリング女子1次リーグミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが12日（日本時間13日）に行われた。日本（フォルティウス）は延長死闘の末にデンマークに7-10で敗れ、痛恨の連敗発進となった。スキップ吉村紗也香にとって、5度目の挑戦でようやく立った夢舞台。1次リーグ連敗スタートとなり、表情が曇った。第1E、吉村の1投目。「よしっ」と気合を入れて投げようとしたが、手にしていたのはデンマークの赤ストー