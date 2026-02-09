フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われた。日本と米国が同点で最終種目の男子フリーに臨み、米国は世界王者イリア・マリニンが200.03点で1位。194.86点だった佐藤駿（エームサービス・明大）との争いを制し、金メダルを獲得した。4回転ジャンプにミスがありながらも、貫録を示した。マリニンは冒頭、高さのある4回転フリップを完璧に決めると、3回転アクセル