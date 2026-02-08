中身がギチギチにつまった冷蔵庫には、賞味期限ぎれのものが隠れているかも。ここでは、食材のムダをなくす冷蔵庫収納のテクニックを紹介します。ESSE読者宅の冷蔵室を使いやすく変身させてくれたのは、料理研究家の島本美由紀さん。チルド室保存が向いている食材も教えてくれました。8つの収納ルールで「冷蔵室」がすっきり常温保存ができる食材がつめ込まれていた冷蔵室。食材を整理し、用途別に定位置を決めたら、家族みんなが