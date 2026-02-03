朝日新聞出版の社員から「親の顔が見たい」「無礼」「非常識」などとメールを送られ、パワーハラスメント被害を受けたとして、フリーランス編集者の女性が同社と社員を訴えていた訴訟で、控訴審の東京高裁において和解が成立した。 和解は1月16日付で、会社側が7つの言動について謝罪し、再発防止策を約束したが、加害者とされる社員本人からの謝罪はなかった。 2月2日に都内で記者会見を開いた原告の依田さ