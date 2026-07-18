南米ベネズエラで6月に起きた大規模な地震の死者は17日、5000人を上回りました。依然として多くの人の行方がわかっておらず、死者は今後さらに増える可能性があります。ベネズエラ北西部で先月24日に発生した大規模な地震で、ベネズエラの国会議長は17日、これまでに5069人が死亡し、1万6740人がケガをしたと明らかにしました。行方不明者を捜すためのウェブサイトには依然としておよそ3万人が登録されていて、死者は今後さらに増