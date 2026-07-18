17日の公式会見に登壇したスカローニ監督。(C)Getty ImagesサッカーダイジェストWeb

スカローニ監督が39歳メッシを絶賛、「彼こそが歴史でありレジェンド」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 北中米W杯決勝を前にアルゼンチン代表スカローニ監督が会見に臨んだ
  • 39歳のメッシを「彼こそが歴史であり、レジェンドだ」と最大限に称えた
  • 代表ラストマッチかとの問いには「本人に聞くしかない」と明言を避けた
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  2. 12. 久保建英 4年後の代表に警鐘
  3. 13. 井口氏が監督候補に 球界OB驚き
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  6. 16. 大谷効果にCEOも驚き 売上が急増
  7. 17. アルゼンチン FIFA処分の可能性
  8. 18. 岡本和真 前半戦22本塁打で絶賛
  9. 19. W杯決勝 ショー時間が大幅に圧縮
  10. 20. W杯決勝戦中継に森保監督ゲスト
  1. 1. フワちゃん 活休中の年収に衝撃
  2. 2. 「異常」な行動し堀北さんと結婚
  3. 3. 19歳で風俗 枕の下で中指立てる
  4. 4. 松本がんを公表 心配された異変
  5. 5. 松本人志が手術 生報告の真意
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