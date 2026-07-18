東京都北区立滝野川第三小学校で先月１９日に起きた火災について、山田加奈子区長は１７日の定例記者会見で、夏休み明けの９月上旬から、廃校した区内の旧清水小の校舎で全学年の授業を行うと発表した。児童らは今月６日から、近隣の学校に分散して通学している。旧清水小は滝野川第三小から約３キロ離れており、児童らはバスで登下校するという。区議会は１６日の臨時会で、バス運行の委託費や旧清水小の改修費などとして、