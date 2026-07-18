記録的な大雨に見舞われた栃木県足利市の土砂崩れの現場で、倒壊した住宅から、18日夕方、女性1人が心肺停止の状態で見つかりました。警察などによりますと、17日午後10時ごろ、栃木県足利市小俣町で土砂崩れが発生し、2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込み、住宅が倒壊しました。この住宅に住んでいた元足利市職員の60代の夫婦と連絡がとれていないということです。警察と消防は、重機でがれきなどを取り除きながら捜索を続け