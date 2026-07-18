お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が、17日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。本名を明かした。【写真】「旦那イケメン過ぎ！」ロングヘアな夫との“ほぼ顔出し”2Sを披露した信子この日のゲストとして、歌手・俳優の杉良太郎の妻で歌手の伍代夏子が出演。改名遍歴として、「星ひろみ→加川有希→中川輝美」から現在へと変わったことを説明した。ここで芸名の話になり、司会のハ