きのう夜（17日）栃木県足利市で起きた土砂崩れで、連絡の取れていない60代の夫婦の捜索が続けられていますが、倒壊した住宅から女性1人が見つかりました。女性の容体はわかっていないということです。警察などによりますと、きのう（17日）午後10時ごろ、足利市小俣町で土砂崩れが発生し、2階建て住宅の1階部分に土砂が流れ込みました。住宅には市の元職員で60代の夫婦が暮らしていて、いずれも連絡が取れていないことから土砂に