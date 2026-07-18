7月15日、東京地裁。経営する会社の法人税など約1億5700万円を脱税したとして、法人税法違反などの罪に問われた黒木麗香被告（38）に対し、懲役2年6月、執行猶予4年（求刑は懲役2年6月）の有罪判決が言い渡された。また、自身が経営する広告会社「Solarie」への罰金は4000万円とした。【写真を見る】かつて黒木被告が披露していたホットパンツの美脚姿など黒木被告は、インフルエンサーとして美容関連商品などのアフィリエイト