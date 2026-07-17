俳優の蒼井優が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』（毎週金曜後10：00）の第2話が、17日に放送された。以下、ネタバレを含む。【写真】「クズ野郎！」と怒りが集中した不倫シーン同作は、『silent』などで知られる生方美久が脚本を手がける完全オリジナル作品。とある事故に巻き込まれた2組の夫婦を軸に、“喪失”と“再生”、そして“愛”と“秘密”を描く。演出は映画『花束みたいな恋をした』などで知ら