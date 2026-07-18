敵地ヤンキース戦米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が17日（日本時間18日）、敵地ヤンキース戦で先発した。4回にダルトン・ラッシング捕手のミスで先制を許し、ファンからは同情の声が上がった。後半戦スタートの先発マウンドを託された佐々木。序盤からスコアボードに0を並べていったが、4回にまさかの形で先制点を奪われた。2死からドミンゲスが右中間へ二塁打。パヘスの失策も絡んで三塁まで進んだ。続くチザムへの