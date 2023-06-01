news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「カナダ山火事国境越えワールドカップ影響かNYで大気汚染注意報」についてお伝えします。◇カナダ東部・オンタリオ州などで発生している山火事。街は分厚い煙に覆われています。この煙は国境を越えアメリカにも到達。マサチューセッツ州では、大量の煙で太陽光が届かず、空がオレンジ色になっていました。ニューヨークでは、流れ込んだ煙で視界が悪いなか、飛行機が離陸す