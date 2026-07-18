アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名から1か月となるなか、双方による攻撃の応酬が続いています。アメリカ中央軍は日本時間の午前4時から7日連続となるイランへの攻撃を行ったと発表しました。戦闘機やドローンなどで地下の兵器保管庫などを攻撃したとし、すでに攻撃は完了したとしています。これに対し、イラン国営メディアは18日、イラン軍がクウェートにあるアメリカ軍の弾薬庫などにドローン攻撃を行ったと報じまし