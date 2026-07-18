17日、大月町の山中で伐採作業をしていた男性が死亡する事故がありました。警察では、伐採した木が直撃したのではないかとみて調べを進めています。警察によりますと、17日午後7時10分ごろ、大月町弘見の山中で、伐採作業をしていた大月町添ノ川の会社員・坂本和司さん（64）が倒れているのを、会社の同僚が見つけ警察と消防に通報しました。現場に駆けつけた消防が、その場で坂本さんの死亡を確認しました。警察によりますと、坂