【ロサンゼルス共同】米地質調査所（USGS）によると、メキシコ南部チアパス州沖で17日午前8時48分（日本時間17日午後11時48分）、マグニチュード（M）7.3の地震があった。ロイター通信は、メキシコや隣国のグアテマラに津波が到達する恐れがあると報じた。日本の気象庁によると、日本への津波の心配はない。USGSによると、震源は沿岸部に近く、深さは15.2キロ。