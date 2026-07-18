【ロサンゼルス共同】米地質調査所（USGS）によると、メキシコ南部チアパス州沖で17日午前8時48分（日本時間17日午後11時48分）、マグニチュード（M）7.3の地震があった。ロイター通信は、メキシコや隣国のグアテマラ津波が到達する恐れがあると報じた。日本の気象庁によると、日本への津波の心配はない。USGSによると、震源は沿岸部に近く、深さは15.2キロ。