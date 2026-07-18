アメリカのトランプ大統領は、日本時間20日に決勝戦が行われるサッカーのワールドカップについて、もう一度アメリカで開催すべきだと訴えました。アメリカトランプ大統領「（現地）日曜日の決勝戦でのスペインとアルゼンチン、両チームの幸運を祈る。ベストを尽くしてほしい」トランプ大統領は17日、FIFA＝国際サッカー連盟の公式行事に出席し、ニューヨーク近郊で開かれる決勝戦に臨む両チームにエールを送ったうえで、今回のワ