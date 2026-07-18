４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のメンバー・ＳＵＺＵＫＡが激変の姿を公開した。１８日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｔｒｉｐ続」と記して複数枚の写真をアップ。観光名所を背景に、リュックを背負ってタンクトップ、丸刈り姿のショットを載せている。ＡＩを用いたこの投稿に「ウィッグ？」「坊主頭なの？」「何があったの」「えええ！？めっちゃ似合ってるなぁ」と、様々な言語で