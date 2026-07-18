ロシア西部にあるネット通販企業大手の倉庫にウクライナ軍によるドローン攻撃があり、30人以上が死傷しました。ロシア西部タンボフ州の知事は18日、ロシアのネット通販大手ワイルドベリーズの倉庫が17日夜から18日未明にかけてウクライナ軍によるドローン攻撃を受けたとSNSに投稿しました。この攻撃で夜勤中の7人が死亡し、25人が負傷したということです。知事はドローンには犠牲を増やすために鉄くずなどが詰められていたと指摘。